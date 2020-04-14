Напомним, Газзаев сейчас работает депутатом в Госдуме.
Алиев и Газзаев работали вместе в "Динамо".
"Я хочу, чтобы в любой сфере были честные люди, тем более в Госдуме. Но Газзаев мне запомнился другим: говорил одно, а получилось совсем другое. Не знаю, как сейчас. Но что ж все лезут в Госдуму? Почему именно в политику? Сами понимаете, чтобы больше и больше набивать себе карманы", - цитирует Алиева Sport24.ru.
Алиев известен российским болельщикам по выступлениям за "Локомотив" и "Анжи". На данный момент 35-летний Алиев находится без клуба.
"Почему все лезут в Госдуму? Сами понимаете, чтобы больше и больше набивать себе карманы". Алиев - о Газзаеве
Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал, как относится к бывшему тренеру сборной России Валерию Газзаеву.
Фото: ТАСС
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