"Почему все лезут в Госдуму? Сами понимаете, чтобы больше и больше набивать себе карманы". Алиев - о Газзаеве

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев рассказал, как относится к бывшему тренеру сборной России Валерию Газзаеву.
Фото: ТАСС
Напомним, Газзаев сейчас работает депутатом в Госдуме.

Алиев и Газзаев работали вместе в "Динамо".

"Я хочу, чтобы в любой сфере были честные люди, тем более в Госдуме. Но Газзаев мне запомнился другим: говорил одно, а получилось совсем другое. Не знаю, как сейчас. Но что ж все лезут в Госдуму? Почему именно в политику? Сами понимаете, чтобы больше и больше набивать себе карманы", - цитирует Алиева Sport24.ru.

Алиев известен российским болельщикам по выступлениям за "Локомотив" и "Анжи". На данный момент 35-летний Алиев находится без клуба.


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Теги: Алиев Газзаев
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