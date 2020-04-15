— Если две недели назад мои источники говорили о том, что футбол может возобновиться в первый уикенд июня. Теперь ситуация такова, что до 1 июня футболисты в нашему футболе не будут тренироваться.
Я убежден, что в чемпионате России надо доиграть оставшиеся 8 туров. Если не получится и решат окончательно останавливать, то результаты нужно аннулировать, — рассказал Арустамян в интервью "СЭ".
Напомним, Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса.
В России за последние сутки зафиксировано 3 338 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 24 490 человек заразились коронавирусной инфекцией. 1 986 вылечилось, 198 - умерло.
Арустамян: если не получится доиграть сезон, то результаты нужно аннулировать
Футбольный комментатор Нобель Арустамян прокомментировал возможные сроки возобновления РПЛ.
Фото: Eurosport
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