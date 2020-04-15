— Мы пока не принимали решений по снижению зарплаты в команде. Ребята, конечно, не против. Но поймите, у нас не такие высокие зарплаты, чтобы их еще и куда-то сокращать.
Общее собрание пока не обсуждалось. Никто не знает, как будут развиваться события в стране и в мире. Как будет понятно, какова ситуация, так и соберемся, — рассказал Иванов в интервью Sport24.
Напомним, решение о сокращении зарплат клубы принимают в связи с приостановкой чемпионата России из-за распространения коронавируса.
В России за последние сутки зафиксировано 3 338 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 24 490 человек заразились коронавирусной инфекцией. 1 986 вылечилось, 198 - умерло.
Первым клубом страны, игроки которого пошли на сокращение зарплат, стал московский "Спартак".
Иванов — о сокращении зарплат: ребята в "Урале" не против. Но поймите, у нас они не такие высокие
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о сокращении зарплат футболист в период приостановки чемпионата.
Фото: ФК "Урал"
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