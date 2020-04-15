Иванов: Кадыров один из первых ввел запрет на посещение массовых мероприятий. Как показывает статистика — он все делает правильно

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов оценил меры в Грозном, направленные на борьбу с распространением коронавируса.

Фото: ФК "Ахмат"