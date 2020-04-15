Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее предложил отправлять нарушителей карантина на полевые работы.
— Если поле находится далеко, и человек ни с кем не контактирует, то можно и отправить, хаха. Если серьезно, Рамзан Ахматович так говорит, потому что очень переживает за свой народ. Он один из первых ввел запрет на посещение массовых мероприятий. И как показывает статистика заболевших в регионе — он все делает правильно, — цитирует полузащитника Sport24
В России за последние сутки у 3 338 человек был выявлен коронавирус. Всего в стране зафиксировано 24 490 случаев заражения. 1 986 человек вылечилось, 198 - умерло.
Иванов: Кадыров один из первых ввел запрет на посещение массовых мероприятий. Как показывает статистика — он все делает правильно
Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов оценил меры в Грозном, направленные на борьбу с распространением коронавируса.
Фото: ФК "Ахмат"
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