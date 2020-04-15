— Правительству хочется сказать огромное спасибо, что они принимают меры. Главное, чтобы деньги действительно выделялись, чтобы люди могли как-то поправить своё положение. Ведь это общая беда всех людей, не нужно смотреть на социальный статус, заработок и так далее, — рассказал Мостовой в интервью "Чемпионату".
В России за последние сутки зафиксировано 3 338 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 24 490 человек заразились коронавирусной инфекцией. 1 986 вылечилось, 198 - умерло.
Чемпионат России по футболу был приостановлен как минимум до 31 мая.
Мостовой поблагодарил правительство за меры против коронавируса
Футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о мерах, которое правительство России принимает против распространения коронавируса.
Фото: Getty Images
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