— Чтобы прекратить беспочвенные слухи и сплетни, хотел бы сделать два коротких заявления. Во-первых, до завершения сезона-2019/20 "Зенит" никаких трансферов не рассматривает и рассматривать не будет. И на вход, и на выход. Во-вторых, в текущей ситуации клуб никаких переговоров ни с кем не ведет и вести не будет, — рассказал Медведев в интервью ТАСС.
Чемпионат России был приостановлен как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. За последние сутки 3 448 человек был поставлен диагноз "коронавирус". Всего в России 27 938 случаев заражения. 2 304 человека вылечилось, 232 - умерло.
"Зенит" после 22-х туров идёт на первом месте, набрав 50 очков.
Медведев: "Зенит" до конца сезона никаких трансферов рассматривать не будет
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о ситуации с трансферами в клубе.
Фото: Комменсантъ
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