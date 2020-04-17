РФС вынес решения:
"Отменить решение по делу от 5 февраля 2020 года по спору между Шейдаевым и "Динамо". Утвердить мировое соглашение от 11 апреля 2020 года, заключенное между Шейдаевым и "Динамо" по делу (по заявлению игрока в отношении клуба о признании расторжения трудового договора без обоснованных причин, о взыскании компенсации за расторжение трудового договора). Прекратить производство по делу по заявлению Шейдаева в отношении "Динамо" о признании расторжения трудового договора без обоснованных причин, о взыскании компенсации за расторжение трудового договора на основании регламента РФС по разрешению споров", — сообщает официальный сайт РФС.
Напомним, что 5 февраля Палата по разрешению споров РФС запретила "Динамо" регистрировать новых футболистов из-за нарушений со стороны клуба при расторжении контракта с Шейдаевым, а также обязала московский клуб выплатить футболисту денежную компенсацию.
Шейдаев выступал за "Динамо" с июля 2019-го по февраль 2020-го года и провёл в московском клубе 9 игр, отметившись одной голевой передачей.
В настоящее время 24-летний азербайджанский форвард выступает на родине за "Сабах". Его контракт с клубом рассчитан до июня текущего года.
"Динамо" запретили регистрацию новых игроков из-за ошибки юриста
РФС утвердил мировое соглашение между Шейдаевым и "Динамо"
Палата по разрешению споров РФС пересмотрела дело между московским "Динамо" и экс-игроком "бело-голубых" Рамилем Шейдаевым.
Фото: ФК "Динамо"
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