"Он пришел ярко, но быстро пропал". Самедов - о Шюррле

О решении руководства рассказал генеральный директор московского клуба Томас Цорн.
Цорн: мы договорились с Шюррле, что не станем его выкупать
Ранее сообщалось, что выкупить Шюррле у "Боруссии" "Спартак" мог за 8 млн евро.
- Нужно было его брать или нет, в любом случае это игрок с большим именем. Но эта травма преследует его, и он до конца не смог показать себя. Он ведь пришел ярко в "Спартак", и у него была реклама: чемпион мира. Но потом он просто пропал. К сожалению, долго лечился.
Я думаю, что возраст не повлиял на то, что у него не получилось, это было ни при чем. Просто со здоровьем у человека проблемы. Не знаю, какие именно, но судя по тому, сколько он лечился — не все так просто, - приводит слова Самедова Sport24.
В текущем сезоне Шюррле провел в рамках РПЛ 13 матчей, забил гол и сделал два ассиста. В 2020-м году хавбек на поле не выходил.
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Экс-хавбек "Спартака" Александр Самедов отреагировал на решение руководства красно-белых расстаться с Андреа Шюррле в конце сезона.
Фото: ФК "Спартак"
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