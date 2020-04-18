Андронов: "Динамо" Киев боролось бы за третье-пятое место в РПЛ

"Я не понимаю, почему "Динамо" стало таким тактически негибким. Уверен, что в чемпионате Украины есть полно матчей, когда "Динамо" могло бы играть в 3 защитника, выпустив дополнительного игрока в атаку. Есть Шабанов, Попов, Бурда.
Пока Бурда травмирован – Кадири может сыграть, Миколенко. Хотя бы попробовать, также попробовать чуть по-другому скомпоновать атаку. Не всегда видно, за счет чего пытается играть "Динамо".
Я думаю, что в нынешних кондициях "Динамо" бы боролось бы за третье-пятое место в РПЛ", - сказал Андронов в ютуб-шоу "Вацко Live".
Напомним, что в настоящее время все ведущие европейские футбольные чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса. Продолжают играть только в Высшей лиге Белоруссии.
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Комментатор Алексей Андронов предположил, какое место киевское "Динамо" заняло бы в РПЛ.
Фото: кадр из трансляции НТВ
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