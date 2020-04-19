По информации Bild, из-за того, что рейсы, на которых главный тренер Доменико Тедеско и тренер вратарей Макс Урванчки хотели улететь в Германию, были отменены, Шюррле пришлось отправить в Москву частный самолет.
Также на нем в Берлин улетели защитник Самюэль Жиго, хавбеки Алекс Крал и Гус Тил.
Вчера гендиректор "Спартака" Томас Цорн сообщил, что клуб не будет подписывать контракт с немецким полузащитником Андре Шюррле.
Цорн: мы договорились с Шюррле, что не станем его выкупать
Шюррле находился в составе "красно-белых" на правах сезонной аренды из дортмундской "Боруссии".
"Спартак" после 22-х туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.
"Спартаковцы" Тедеско, Жиго, Крал и Тил улетели из России на частном самолете с помощью Шюррле
Андре Шюррле помог своим одноклубникам и тренерам из "Спартака" покинуть Россию в связи с пандемией кооронавируса.
Фото: ФК "Спартак"
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