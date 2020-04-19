Газизов подтвердил интерес "Удинезе" к Фомину

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов подтвердил интерес к полузащитнику Даниилу Фомину со стороны итальянского "Удинезе".

Фото: Молодежная газета

"Интерес со стороны "Удинезе" есть, но официальных предложений о переходе мы не получали. Давайте дождёмся, когда всё откроется, тогда и будем говорить", — цитирует Газизова "Р-Спорт".Даниил Фомин выступает за "Уфу" с лета прошлого года, перейдя из "Краснодара" за 280 тысяч евро.Действующий контракт Фомина с "Уфой" рассчитан до 2022-го года. Transfermarkt оценивает футболиста в 2 миллиона евро.В нынешнем сезоне на счету 23-летнего полузащитника 3 гола и одна результативная передача в 23-х матчах за "Уфу".Напомним, что ранее появилась информация о возможном трансфере Фомина в "Удинезе". Газизов говорил, что при наличии достойного предложения клуб отпустит полузащитника.