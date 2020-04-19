Как сообщает сайт Sport24, 21-летний нападающий был близок к тому, чтобы продолжить карьеру на правах аренды в московском "Динамо" или в "Рубине", но переход сорвался после смены наставников в этих клубах.
Отмечается, что Руденко до сих пор в списках "Динамо", также в игроке заинтересован тульский "Арсенал".
В текущем сезоне за московское "Торпедо" Руденко провел два матча и забил один гол, за "Спартак-2" форвард сыграл в этом сезоне 23 игры и забил 13 голов. Контракт Руденко со "Спартаком" рассчитан до лета 2021 года.
Два клуба РПЛ интересуются нападающим "Спартака-2" Руденко
Форвард московского "Спартака-2" Александр Руденко, ныне выступающий за "Торпедо" на правах аренды, может перейти в команду РПЛ по окончании сезона.
Фото: Spartak.com
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!