Напомним, что форвард "Зенита" Артём Дзюба в беседе с Тиной Канделаки назвал Германа Ткаченко чемпионом мира среди лицемеров.
- Я согласен с Дзюбой, что более лицемерного человека, чем Герман, найти тяжело. У меня были с ним нормальные отношения, но они приостановились. По тем причинам, о которых говорит Дзюба. Меня трудно обмануть. Герман тебе улыбается, говорит, а на деле…
Конкретный пример? Обратитесь к любому руководителю футбольного клуба в России. Не думаю, что кто-то из них скажет много хорошего о Ткаченко, — приводит слова Селюка Чемпионат.
Ткаченко: пусть Дзюба несёт всякую чушь. У него амнистия за ЧМ-2018
Герман Ткаченко является главой компании ProSports Management. Клиентом Ткаченко является Фёдор Смолов, перебравшийся в зимнее трансферное окно из "Локомотива" в испанскую "Сельту" на правах аренды до конца сезона. Также Герман Ткаченко работает с Элдором Шомуродовым ("Ростов"), Олегом Шатовым ("Зенит"), Михаилом Кержаковым ("Зенит") и многими другими российскими футболистами.
Селюк - о Ткаченко: я согласен с Дзюбой, что более лицемерного человека, чем Герман, найти тяжело
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о своем коллеге Германе Ткаченко.
Фото: ФК Локомотив
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