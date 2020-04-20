Отмечается, что московский клуб уже несколько недель ведет переговоры с 51-летним специалистом. Стороны пока не пришли к соглашению.
Карпин возглавил "Ростов" в 2017 году. Донская команда в нынешнем сезоне занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 38 очков.
Карпин ранее тренировал "Спартак", "Мальорку" и "Армавир".
Tuttomercatoweb: "Локомотив" ведет переговоры с Карпиным
Как сообщает Tuttomercatoweb, главный тренер "Ростова" Валерий Карпин может возглавить "Локомотив".
Фото: Rusfootball.info
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