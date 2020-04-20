"Это все слухи. Карантин, он и в Италии карантин", - цитирует Мещерякова "Р-Спорт".
Карпин возглавляет "Ростов" с декабря 2017 года.
"Локомотив" в текущем сезоне занимает 2-е место в таблице, набрав в 22 турах 41 очко. "Ростов" занимает 4-е место.
Мещеряков: Карпин? Это все слухи
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что главным тренером команды может стать наставник "Ростова" Валерий Карпин.
Фото: Матч ТВ
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!