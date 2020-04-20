- Я знаю, что Санькой в 2015 году интересовались селекционеры клубов АПЛ, когда мы в четвертьфинале чемпионата Европы обыграли англичан. Мне приятно смотреть на Максименко сейчас, когда он выручает в "Спартаке". Значит, мы тогда не ошиблись.
У него хороший учитель есть. Я имею в виду Артёма Реброва. Думаю, он помогает Сашке, чтобы с поведением все было правильно. Я ещё на юношеском уровне просил Реброва взять шефство, чтобы Максименко не свернул куда не следовало бы. Думаю, у них отличные взаимоотношения сейчас, — цитирует специалиста Р-Спорт.
В нынешнем сезоне Александр Максименко провёл 27 матчей за красно-белых во всех турнирах, пропустив 30 мячей и отстояв 7 матчей на ноль. Действующий контракт 22-летнего голкипера со "Спартаком" рассчитан до лета следующего года. Transfermarkt оценивает Максименко в 8 миллионов евро.
"Спартак" после 22-х туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Доменико Тедеско набрали 28 очков. В настоящее время наш чемпионат приостановлен до 31-го мая из-за распространения коронавирусной инфекции.
Экс-тренер юношеской сборной России: Максименко интересовались клубы АПЛ
Экс-наставник юношеской национальной сборной России Сергей Бабурин рассказал, что клубы АПЛ интересовались вратарем "Спартака" Александром Максименко.
Фото: Спорт день за днем
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