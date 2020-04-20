- В нашем чемпионате редко выступают футболисты с таким набором трофеев, как у Шюррле. Когда немец только появился в команде, было заметно, что он отличается по классу от остальных игроков. Он более техничный и разумный футболист. Но Андре — возрастной игрок. Вы что, ждали, что он будет бегать, как 20-летний, ложиться костьми и рвать жилы? Его брали как человека, который едет доигрывать в не самый сильный чемпионат, — цитируют Червиченко Известия.
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Шюррле выступает за "Спартак" на правах аренды до конца сезона. Ранее сообщалось, что выкуп немецкого игрока составит 8 млн евро. В текущем сезоне Шюррле провел в рамках РПЛ 13 матчей, забил гол и сделал два ассиста. В 2020-м году хавбек на поле не выходил.
Также ранее стало известно, что "спартаковцы" Тедеско, Жиго, Крал и Тил улетели из России на частном самолете с помощью Шюррле. Немец не собирается возвращаться в "Спартак" для завершения сезона из-за пандемии коронавируса.
Напомним, что почти все европейские чемпионаты ушли на паузу из-за активного распространения коронавирусной инфекции. РПЛ приостановлена минимум до 31 мая. Команды сыграли 22 тура чемпионата.
"Его брали как человека, который едет доигрывать в не самый сильный чемпионат". Червиченко - о Шюррле
Бывший владелец московского "Спартака" Андрей Червиченко выразил мнение об уходе из столичной команды полузащитника Андре Шюррле.
Фото: РИА Новости
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