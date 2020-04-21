Магкеев: однозначно нужно доигрывать РПЛ. У "Локомотива" есть шансы догнать "Зенит"

Защитник "Локомотива" Станислав Магкеев заявил о необходимости доиграть сезон РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"РПЛ однозначно нужно доигрывать. Все мы соскучились по футболу, нам нужно тренироваться и играть. Считаю, что как бы ни было тяжело и трудно - нам все равно нужно доиграть чемпионат.

Конечно, в матчах без зрителей ничего хорошего нет. Но если в нынешних реалиях это единственный шанс доиграть, значит, нужно поступить так.

Девять очков отрыва и восемь туров впереди… Все можно отыграть, все бывает. Шансы догнать "Зенит" у нас есть", — приводит слова Магкеева Sport24.

В нынешнем сезоне на счету Станислава Магкеева 6 матчей за "Локомотив" во всех турнирах. Его контракт с "железнодорожниками" рассчитан до 2023-го года.

"Локомотив" идёт на второй строчке в чемпионате после 22-х туров. Подопечные Юрия Семина набрали 41 очко и отстают от лидирующего "Зенита" на 9 баллов.

Российская Премьер-лига приостановлена до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.


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Теги: Магкеев Локомотив Зенит
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