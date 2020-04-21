— Нет, интереса "Удинезе" к Фомину нет, — цитирует Пьепало Metaratings.
Напомним, ранее об интересе к российскому футболисту со стороны итальянского клуба сообщал агент Фомина Александр Маньяков.
В нынешнем сезоне Фомин провёл 21 матч в Премьер лиге и забил три гола.
Спортивный директор "Удинезе" прокомментировал интерес клуба к Фомину
Спортивный директор "Удинезе" Марино Пьерпало опроверг информацию об интересе к полузащитнику "Уфы" Даниилу Фомину.
Фото: ПФК ЦСКА
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