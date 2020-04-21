Гершкович: если из РПЛ уедут Доменико Тедеско и Миодраг Божович, то никто не расстроится

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал возможный отъезд иностранных тренеров из чемпионата России.
Источник: getty images
— Если же из РПЛ уедут иностранные тренеры — Доменико Тедеско и Миодраг Божович, то никто не расстроится. От их отъезда мы ничего не потеряем, — цитирует Гершковича "Чемпионат".

Тинькофф Российская Премьер-лига была приостановлена как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. За последние сутки у 5 642 человек в России выявили коронавирусную инфекцию. Всего в стране 52 763 заболевших. 3 873 человека вылечилось, 456 - умерло.


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Теги: Спартак Крылья Советов Божович Тедеско Гершкович Коронавирус
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