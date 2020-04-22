- Мы готовы предоставить наши инфраструктурные мощности для борьбы с пандемией. Учитывая локацию стадиона, возможности прилегающей территории, а также близость транспортных магистралей и общественного транспорта, "Открытие Арена" может использоваться для помощи медикам в различных направлениях, - приводит слова генерального директора "Спартака" Томаса Цорна ТАСС.
Домашний стадион красно-белых был введен в эксплуатацию в 2014 году. Арена вмещает 45 360 человек.
Ранее гендиректор петербургского "Зенита" Александр Медведев заявил, что при необходимости на "Газпром Арене" можно развернуть госпиталь.
Всего в мире на данный момент зафиксировано 2 627 630 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело 711 144, умерло 183 336 человек.
Российская Премьер-лига была приостановлена до 31 мая. Всего в нашей стране 57 999 случаев заболевания, 4 420 человек выздоровело, 513 - умерло.
"Спартак" готов предложить "Открытие Арену" врачам для борьбы с коронавирусом
Московский "Спартак" готов предоставить свой домашний стадион врачам для борьбы с COVID-19.
Фото: Открытие Арена
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