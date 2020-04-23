Напомним, что Нойштедтер по ходу игровой карьеры сменил гражданство с немецкого на российское и стал игроком сборной России.
В рамках шоу пресс-службы "Динамо" Рыкову, а также другим футболистам бело-голубых был задан вопрос: в какие сборные получал приглашение Нойштедтер? Были предложены 4 варианта ответа: а) в сборную Германии U20, б) в сборную Германии U21, в) в национальную сборную Германии, г) во все перечисленные команды.
Правильный ответ дал Владимир Рыков, попутно посмеявшись над партнером по команде.
- Да во все, наверное, звали, а потом наши переманили его. Чуть-чуть рублем поманили — сразу поехал. Мой ответ — во все.
В текущем сезоне Нойштедтер провел 13 матчей в рамках РПЛ и сделал один ассист.
"Наши рублем поманили — сразу поехал". Рыков пошутил про Нойштедтера (видео)
Защитник "Динамо" Владимир Рыков подколол партнера по московской команде Романа Нойштедтера.
Фото: ФК "Динамо"
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