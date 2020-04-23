"У Бердыева, конечно, есть определенные заслуги и опыт. Спрос на Бердыева-тренера может быть, но есть ли на его футбол? Мне кажется, этот спрос ограничен. Поэтому он и не может долго найти себе новую работу.
Это вопрос достаточно сложный — каков тренерский ресурс Бердыева, каков его интерес, есть ли мотивация. Готов ли он пожертвовать своими принципами, чтобы получить работу. Я думаю, что он обеспеченный человек. Тренер — это личность, прежде всего", — приводит слова Бышовца ТНВ.
Ранее сообщалось, что Курбан Бердыев может возобновить тренерскую карьеру.
Источник: Бердыев намерен вернуться в тренерскую работу
67-летний туркменский специалист известен по работе в "Рубине" и "Ростове". С 2019-го года Бердыев находится без работы.
Бышовец: может быть, на Бердыева есть спрос, но есть ли спрос на его футбол?
Экс-тренер "Локомотива" Анатолий Бышовец порассуждал о перспективах Курбана Бердыева вернуться к тренерской деятельности.
Фото: РИА Новости
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