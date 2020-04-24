"Перед игрой всегда пожелает хорошей работы, а после — поблагодарит". Арбитр Сухой назвал самого вежливого футболиста РПЛ

Арбитр РПЛ Алексей Сухой рассказал о самом благодарном футболисте, с которым он пересекался на поле.

Фото: ПФК "Крылья Советов"