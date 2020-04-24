— Сергей Рыжиков. Годы идут, но его поведение не меняется. Очень доброжелательный. Перед игрой всегда пожелает хорошей работы, а после — поблагодарит. Бывало даже такое, что допускали ошибки не в пользу его команд, но он подходил: "Ну, ничего, ребята, сегодня не ваш день". Плохого от него не слышал, — цитирует Сухого RT.
39-летний Рыжиков выступает за "Крылья Советов" с 2018 года. Ранее он выступал за "Салют-Энергию", "Сатурн", "Анжи", "Локомотив", "Томь" и "Рубин". За свою карьеру вратарь по два раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
33-летний Сухой судит матчи Тинькофф Российской Премьер-лиги с 2016 года.
"Перед игрой всегда пожелает хорошей работы, а после — поблагодарит". Арбитр Сухой назвал самого вежливого футболиста РПЛ
Арбитр РПЛ Алексей Сухой рассказал о самом благодарном футболисте, с которым он пересекался на поле.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
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