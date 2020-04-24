— Сейчас многие футболисты идут навстречу своему работодателю и соглашаются на сокращение зарплаты. Это вполне нормальная ситуация: мы ведь понимаем, что клуб много для нас делает, а в данный момент мы должны помочь ему. Надеюсь, что тотальный карантин не так долго продлится, все выйдут из него с минимальными потерями, а сезон мы все-таки доиграем, — рассказал футболист в интервью Playboy.
30-летний Ерохин выступает за "Зенит" с лета 2017 года. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей в РПЛ и забил два гола.
Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена как минимум до 31 мая из-за вспышки коронавирусной инфекции. Общее число случаев заражения коронавирусом в России — 68 622. 5 568 человек выздоровело, 615 — умерло.
Ерохин — о сокращении зарплат: мы ведь понимаем, что клуб много для нас делает, а сейчас мы должны помочь ему
Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин высказался о сокращении зарплат в российском футболе из-за коронавируса.
Фото: Playboy
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