Вчера президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства. Теперь иностранцы могут подавать заявление на гражданство без обращения об отказе от имеющегося.
— Будущий состав сборной России, после вчерашнего указа В. Путина о гражданстве.
Гилерме, Марио Фернандес, Жиго, Уремович, Виктор Алварес, Рикарду Алвеш, Исмаэл Силва, Жоаозиньо , Вандерсон, Дриусси, Деспотович, — написал Трабукки в твиттере.
Из этого списка футболистов российское гражданство на данный момент имеют Гилерме, Фернандес и Жоазиньо. Первые двое уже были заиграны за сборную России.
"Дриусси, Деспотович, Жиго". Сборная России по версии Трабукки после упрощения получения гражданства
Футбольный агент Марко Трабукки представил свой состав сборной России после поправок в законах РФ.
Фото: Марко Трабукки
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