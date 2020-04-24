"Дриусси, Деспотович, Жиго". Сборная России по версии Трабукки после упрощения получения гражданства

Футбольный агент Марко Трабукки представил свой состав сборной России после поправок в законах РФ.
Фото: Марко Трабукки
Вчера президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства. Теперь иностранцы могут подавать заявление на гражданство без обращения об отказе от имеющегося.

— Будущий состав сборной России, после вчерашнего указа В. Путина о гражданстве.

Гилерме, Марио Фернандес, Жиго, Уремович, Виктор Алварес, Рикарду Алвеш, Исмаэл Силва, Жоаозиньо , Вандерсон, Дриусси, Деспотович, — написал Трабукки в твиттере.

Из этого списка футболистов российское гражданство на данный момент имеют Гилерме, Фернандес и Жоазиньо. Первые двое уже были заиграны за сборную России.


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Теги: Сборная России Трабукки Жиго Фернандес Жоазиньо Деспотович Дриусси
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