— Я побывал на просмотре во многих клубах Франции и в "Лионе" я делил комнату с Бензема. Однажды пошел дождь. Я открыл его шкаф, и он был полон различных пар бутс. Я брал какие-либо из них, носил, после чего стирал и убирал обратно.
Как-то во время матча между "Валенсией" и "Реалом" я признался ему в этом. Оказалось, он никогда этого не замечал. Он сказал: "Сукин сын, я никогда об этом не знал". И он засмеялся, — рассказал Коста в интервью Mitre.
35-летний Коста выступал за "Валенсию" с 2010 по 2013 год, а затем три года выступал за московский "Спартак".
Экс-игрок "Спартака" Коста вспомнил, как без спроса брал бутсы у Бензема
Экс-полузащитник "Спартака" Тино Коста вспомнил забавный случай с бутсами Карима Бензема.
Фото: ТАСС
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