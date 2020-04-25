Дзюба попал в топ-10 самых ценных футболистов, у которых летом истекают контракты

Форвард петербургского "Зенита" и сборной России Артём Дзюба попал в список десяти самых ценных игроков, у которых летом заканчиваются контракты.
Фото: Sportbox
Рейтинг был составлен британским изданием Football365. В топ-10 футболистов оказались сразу три игрока "ПСЖ", российский нападающий Артем Дзюба в нем занял седьмую строчку.

Полностью рейтинг выглядит так:

1. Тома Мёнье ("ПСЖ")

2. Виллиан ("Челси")

3. Дрис Мертенс ("Наполи")

4. Эдинсон Кавани ("ПСЖ")

5. Райан Фрэйзер ("Борнмут")

6. Ян Вертонген ("Тоттенхэм")

7. Артем Дзюба ("Зенит")

8. Левен Курзава ("ПСЖ")

9. Чарлес Арангис ("Байер")

10. Давид Сильва ("Манчестер Сити")

Ранее в СМИ появилась информация, что Дзюба подписал новый контракт с клубом, однако официального подтверждения нет.

Напомним, 31-летний Артем Дзюба - воспитанник "Спартака". Он выступал за "красно-белых" с 2006 по 2015 год. Летом 2015 года на правах свободного агента присоединился к "Зениту", с которым выиграл чемпионат России в сезоне 2018/19. За 167 матчей в составе питерского клуба нападающий забил 73 гола и отдал 51 ассист.

Практически все европейские чемпионаты были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Российская Премьер-лига взяла паузу как минимум до 31 мая.


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Теги: Дзюба Зенит
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