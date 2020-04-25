- Одним из самых перспективных считался армеец Жирков. Уже тогда было видно, что его ждет большое будущее и что он сможет играть на самом высоком уровне.
Еще мне очень нравилось, как играет Даниэл Карвальо. Я был уверен, что он со временем заиграет в "Реале" или каком-то другом топ-клубе. В первые два года он показывал сумасшедший футбол! А потом пошли травмы, к тому же у него всегда были проблемы с лишними килограммами, — приводит слова хорвата Sportbox.
Ивица Олич выступал за армейцев с 2003 по 2007. В составе ЦСКА он вышел на поле в 78 матчах Премьер-лиги и забил 35 голов. С москвичами хорват трижды выиграл чемпионат, дважды стал победителем Кубка и Суперкубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.
Даниэл Карвальо выступал за ЦСКА в период с 2004 по 2010. В составе "армейцев" бразильский полузащитник провёл 141 матч, в которых забил 26 мячей. С ЦСКА Карвальо трижды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка, а также четыре раза выигрывал Кубок России. Также в 2005-м году Карвальо выиграл Кубок УЕФА.
Олич: я был уверен, что Карвальо заиграет в "Реале" или каком-то другом топ-клубе
Экс-форвард московского ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о самых перспективных игроках РПЛ, выступающих с ним в одно время.
Фото: ЦСКАНЬЮС
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