Рами: сейчас все не так, как раньше. Теперь нам нельзя прикасаться к Неймару, нельзя прикасаться к Роналду

Защитник "Сочи" Адиль Рами рассказал о положении дел в нынешнем футболе.

Фото: Rusfootball.info