— Сейчас все не так, как раньше, когда защитникам позволялось играть жестко. Теперь нам нельзя прикасаться к Неймару, нельзя прикасаться к Криштиану Роналду, — рассказал француз в беседе с Фабио Каннаваро.
34-летний Рами пополнил состав "Сочи" в зимнее трансферное окно. В 2018 году он стал чемпионом мира в составе сборной Франции.
Также футболист выступал за "Севилью", "Милан" и "Марсель".
Рами: сейчас все не так, как раньше. Теперь нам нельзя прикасаться к Неймару, нельзя прикасаться к Роналду
Защитник "Сочи" Адиль Рами рассказал о положении дел в нынешнем футболе.
Фото: Rusfootball.info
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