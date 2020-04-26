Рами рассказал, что ему не понравилось в "Милане"

Защитник "Сочи" Адиль Рами вспомнил годы карьеры в итальянском "Милане".

Фото: Rusfootball.info

— Когда я был в "Валенсии", Рафаэль Бенитес позвонил мне и попросил приехать в Неаполь. Я сказал ему, что хотел бы играть в Италии, но только в "Милане".



В итоге я перешёл в "Милан", и мне там очень понравилось. Однако у меня возникли проблемы с твоим другом, Филиппо Индзаги. Я не хочу говорить о нём плохо, но он сделал несколько критических замечаний, которые мне не понравились, — рассказал француз в беседе с Фабио Каннаваро.



34-летний Рами выступает за "Сочи" с прошлого зимнего трансферного окна, но пока не успел сыграть за команду из-за приостановки чемпионата. Также футболист играл в "Лилле", "Валенсии", "Милане", "Севилье", "Марселе" и "Фенербахче".



В составе сборной Франции выступал с 2010 по 2018 год, выиграв с командой чемпионат мира в России.