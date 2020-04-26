Рами рассказал, что ему не понравилось в "Милане"

Защитник "Сочи" Адиль Рами вспомнил годы карьеры в итальянском "Милане".
Фото: Rusfootball.info
— Когда я был в "Валенсии", Рафаэль Бенитес позвонил мне и попросил приехать в Неаполь. Я сказал ему, что хотел бы играть в Италии, но только в "Милане".

В итоге я перешёл в "Милан", и мне там очень понравилось. Однако у меня возникли проблемы с твоим другом, Филиппо Индзаги. Я не хочу говорить о нём плохо, но он сделал несколько критических замечаний, которые мне не понравились, — рассказал француз в беседе с Фабио Каннаваро.

34-летний Рами выступает за "Сочи" с прошлого зимнего трансферного окна, но пока не успел сыграть за команду из-за приостановки чемпионата. Также футболист играл в "Лилле", "Валенсии", "Милане", "Севилье", "Марселе" и "Фенербахче".

В составе сборной Франции выступал с 2010 по 2018 год, выиграв с командой чемпионат мира в России.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сочи Рами Милан Серия А
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Головин должен вернуться в "Монако" 11 мая
Моуринью считает Роналдо лучшим игроком в истории футбола
В "Барселоне" приостановили переговоры о продлении контракт с тер Штегеном
Козлов: были предложения от "Интера" и "Милана". Но тогда мне "Спартак" уже предложил контракт 3
Иммобиле: Эмери попросил меня остаться, но затем посадил меня на лавку. Тогда я понял, что он ничего не понимает 1
Караваев рассказал, кого считает лучшим игроком в мире
Рами рассказал, что ему не понравилось в "Милане"
Sport24: Кикнадзе не хочет продлевать контракт с Сёминым на два месяца 1
Медведев — о Кокорине: до конца чемпионата мы с ни с кем переговоров вести не будем 4
Семак — о тренерской карьере: поначалу сидел, думал: может, я не туда пошел? 7
6 лет назад Файзулин в последний раз забил за "Зенит" 1
Спалетти может возглавить "Ньюкасл"
Рами: сейчас все не так, как раньше. Теперь нам нельзя прикасаться к Неймару, нельзя прикасаться к Роналду 2
Лебедев: если бы Сёмину дали столько, сколько "Зениту" отваливает "Газпром", он дал бы еще лучше результаты 8
Хохлов — о Кокорине: если он действительно хочет уехать, то это нужно делать прямо сейчас. Потом будет поздно 2
Шунин — о виртуальном футболе: играли с женой — пару голов она мне все-таки забила 3
Уткин: тип характера Аршавина - "говнюк". Он не реализовал себя в полной мере 9
Семин прокомментировал информацию о приходе Николича в "Локомотив" 1
Мещеряков сравнил информацию о назначении Николича в "Локомотив" с надписями на заборе
СМИ: сербский тренер Николич подписал предварительный контракт с "Локомотивом" на два года 8
Кокорин передал Герману Ткаченко права на переговоры с зарубежными клубами 2
Лев Лещенко: сейчас в "Динамо" очень рачительная трата денег, раньше царила неразбериха 2
Защитник "Зенита" Караваев рассказал, в каком из топ-5 европейских чемпионатов хотел бы поиграть
Орещук: врачи получают копейки. Почему футболист, попадающий по мячу через раз, получает 500 тысяч евро? 17
Евсеев: "Локомотив" был большой дружной семьёй. Спасибо Семину и Филатову 1
Марат Сафин: ощущение, что в "Спартак" пришли игроки с улицы 5
Бэйл повторил свой гол "Ливерпулю" в финале ЛЧ в рамках благотворительности (видео) 1
Доннарумма хочет продлить контракт с "Миланом" на улучшенных условиях
Давид де Хеа: надеюсь, что смогу играть за "МЮ" ещё очень много лет
Экс-форвард "Ромы" Освальдо рассказал, как Тотти спас ему жизнь 1
Все новости