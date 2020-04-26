"Шаронов, Пашинин, Веселов". Буква "М" в алфавите Евсеева

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев продолжает свой футбольный алфавит.

44-летний Евсеев возглавил "Уфу" в марте 2019 года.В нынешнем сезоне чемпионата России команда идёт на девятом месте турнирной таблицы с 27 очками.