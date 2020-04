"Шаронов, Пашинин, Веселов". Буква "М" в алфавите Евсеева

View this post on Instagram

Добрался до буквы М. Мытищи. Я здесь родился, вырос и живу до сих пор. Москва рядом, не видел смысла переезжать. Разве что со временем перебрался из квартиры в дом. Мытищи - город с большими спортивными традициями. Помню как в моем детстве все играли в футбол и хоккей во дворах. Я хотел играть в футбол более профессионально и когда мама отвела меня 9-летнего в динамовскую школу, был совершенно счастлив. Ездил в Москву один, в 25-й школе, где я учился с переменным успехом, относились с пониманием к тому, что уходил иногда пораньше, а приходил попозже. Футбол полностью захватил меня. Даже сны футбольные снились. В Мытищах было футбольное «Торпедо», игравшее во 2-й лиге. Потом появился хоккейный «Атлант», для которого построили отличный дворец спорта в самом центре города. Сейчас Мытищи разрослись, строится много домов, облагораживают территорию. Ждём когда сюда дотянут метро. Участок земли уже под это выделен. Мытищи дали футболу немало игроков и теперь уже тренеров. Рома Шаронов, Олег Пашинин, Виталий Веселов. Шаронов тренировал «Рубин», Пашинин периодически заменяет ушедших с поста главного тренера «Локомотива». Очень неплохо для не самого большого города в стране. В Мытищах я встретил Таню. Живем с ней душа в душу уже столько лет. #спорт #фкуфа #футбол #нашалигачемпионов #премьерлига #мытищи #евсеев