Евсеев: РПЛ нужно доиграть, чтобы никто не вспоминал сезон как неполноценный

Хорошие новости после общего собрания @premierliga РПЛ! Есть 2 варианта развития событий, и есть чёткие даты. 2 игры в неделю это нормальный графики чтобы войти в режим подготовки. Если в итоге не будет предпосылок к возобновлению чемпионата из-за эпидемиологической ситуации в стране, закончить чемпионат согласно текущей таблице считаю правильным. Да, могут возникнуть какие-то споры или претензии, но сыграно больше чем 2/3 туров, таблица справедливая. Никто тогда не вылетает в ФНЛ, а два клуба поднимаются наверх. Но после следующего сезона в РПЛ снова останется 16 команд. Значит, вылетают 4. Будет непросто, но интересно. Надеюсь, что пойдём все-таки по первому сценарию. Чтобы никто не вспоминал сезон как неполноценный. Судя по статистике заболевших ситуация в стране стабилизировалась. Поэтому надеюсь, что все в итоге будет хорошо. #спорт #фкуфа #футбол #нашалигачемпионов #премьерлига #рфпл #тинькоффпремьерлига #евсеев