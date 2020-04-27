"Некоторые умные руководители клубов отпустили своих легионеров за границу, и теперь непонятно, как их возвращать. Из-за этого возобновление сезона затянется еще сильнее. Считаю, что не нужно никого ждать и, если ситуация позволит, необходимо стартовать без уехавших иностранцев. Ведь никто не давал рекомендаций их отпускать — это было личное решение самих клубов. Заодно и посмотрим, на что способны наши русские ребята. Это будет дополнительный шанс для них. А если еще кто-то раскроется, получится вообще отлично", — цитируют Червиченко "Известия".
Напомним, что в настоящее время РПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса до 31-го мая. После 22-х туров в турнирной таблице лидирует "Зенит".
Вчера прошло заседание представителей РПЛ и РФС, на котором обсуждалась дата возобновления сезона.
Подробнее об этом читайте в нашем материале:
Решение до 25-го мая, возможно расширение РПЛ, ФНЛ и ПФЛ хотят завершить. Итоги собрания лиги
Червиченко: возобновлять РПЛ нужно без уехавших на родину иностранцев
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко заявил, что чемпионат необходимо возобновлять без легионеров, уехавших к себе на родину.
Фото: Советский спорт
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!