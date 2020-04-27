"Какую команду хотел бы потренировать в будущем? Сборная своей страны — вершина в карьере тренера. Есть желание поработать в Европе. Для начала нужно зарекомендовать себя в России", — сообщил Игнашевич в своём аккаунте Instagram.
Сергей Игнашевич является рекордсменом сборной России по числу матчей: в футболке национальной команды он провёл 127 матчей, в которых забил 8 мячей.
Напомним, что с лета 2019-го года Сергей Игнашевич работает в московском "Торпедо". "Автозаводцы" под его руководством после 27-ми туров занимают четвертое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 53 очка.
Ранее Игнашевич выступил против досрочного завершения сезона ФНЛ из-за коронавируса.
Игнашевич выступил против досрочного завершения ФНЛ
Игнашевич рассказал, что мечтает возглавить сборную России
Тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич рассказал, что мечтает в будущем возглавить национальную команду России.
Фото: Global Look Press
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