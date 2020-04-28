Европейские лиги до 25 мая должны дать ответ УЕФА по возобновлению чемпионатов

Исполнительный комитет УЕФА запросил у всех лиг планы по возобновлению чемпионатов.

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Как сообщает Sky Sports, УЕФА проведет следующую конференцию 27 мая, входе которой постарается закрыть вопрос о завершении европейских соревнований в августе.



Также члены УЕФА попросили ассоциации, которые приняли решение о досрочном окончании сезона, объяснить свои действия, для того чтобы определить участие клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне 2020/21.



Матчи РПЛ не возобновятся как минимум до 31 мая. По данным на сегодняшний день в России заражено 93 558 человек (6 411 за последние сутки). 8 456 случаев выздоровления, 867 человек скончалось.