— Я уже два года не хожу на стадион, я отказался от своего сезонного абонемента.
Ну да, после ухода Карреры. Тот сезон, когда он еще был тренером, я продлил, а потом вот уже второй год абонемент не продлеваю.
Считаю, что сейчас я не готов отдавать кровно заработанные деньги, чтобы смотреть на то, что происходит. Если мне надо будет, я посмотрю матч по телевизору, — рассказал Кафельников в интервью "Р-Спорту".
56-летний Каррера покинул пост тренера "Спартака" осенью 2018 года. Сейчас итальянский специалист тренирует греческий АЕК.
Кафельников: не хожу на стадион после увольнения Карреры
Бывший теннисист, а также болельщик "Спартака" Евгений Кафельников рассказал, сколько времени не ходит на стадион.
Фото: Getty Images
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