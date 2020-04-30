— Главная дилемма — распределение мест в еврокубках. В кулуарах есть версия, что некоторые из клубов могут предложить зафиксировать таблицу по итогам первого круга. По их словам, в этом больше спортивного принципа: каждый сыграл с каждым, пускай и по разу.
Подразумевается, что это честнее, чем в ситуации по итогам 22 туров. Кстати, вариант с фиксацией мест по итогам первого круга всерьез рассматривают и во Франции, где сезон точно не будет доигран, — написал Арустамян в твиттере.
О местах в чемпионате России по итогам первого круга мы писали ранее.
Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена как минимум до 31 мая. Сообщалось, что возобновление сезона может состояться 21 или 28 июня. Решение о приостановке было принято в связи с распространением коронавируса в стране.
За последние сутки у 7 099 граждан Российской Федерации был выявлен коронавирус. Общее количество подтвержденных случаев заболевания — 106 498. 11 619 человек выздоровело, 1073 — умерло.
Арустамян: некоторые из клубов могут предложить зафиксировать таблицу по итогам первого круга
Футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал о варианте завершения сезона, который рассматривают некоторые клубы РПЛ.
Фото: Eurosport
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