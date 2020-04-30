"Всё решает Кикнадзе. Но, думаю, будет очень большой ошибкой, если он примет решение не в пользу Сёмина. И сам Кикнадзе потом пострадает от этого. Предполагаю ли, что он недолго пробудет в клубе после этого? Конечно. Он сам себе выкопает яму. Он ещё не понимает этого. Думает, что возьмёт послушного молодого иностранного тренера, который будет ему заглядывать в рот, и решит все проблемы. Ничего подобного! Наоборот – он всё провалит. А Николич – тем более провалит. Потому, что "Локомотив" нужно знать и чувствовать. И иностранные тренеры в "Локомотиве" ничего не доказали и не выиграли ничего серьёзного"— приводит слова Наумова "СДЗД".
Напомним, что ранее Василий Кикнадзе в СМИ заявил, что "Локомотив" в конце сезона рассмотрит несколько кандидатур на пост главного тренера, в том числе нынешнего наставника "железнодорожников" Юрия Семина.
Недавно появилась информация, что следующим главным тренером "железнодорожников" станет сербский специалист Марко Николич. По информации в СМИ, он уже подписал предварительный контракт с московским клубом.
"Локомотив" после 22-х туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков и отставая от лидирующего "Зенита " на 9 баллов.
В настоящее время сезон РПЛ приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Экс-президент "Локомотива": Кикнадзе не понимает, что сам себе копает яму
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов прокомментировал действия гендиректора "железнодорожников" Василия Кикнадзе в отношении наставника команды Юрия Семина.
Фото: ФК "Локомотив"
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