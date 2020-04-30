"Привет! Я, конечно, благодарен всем за поддержку и очень хочется сказать это лично, но пока не могу. Так что всем ребятам от меня большой привет очень ценю!", — показали сообщение Фролова в социальной сети ВКонтакте авторы ютуб-канала "Изнанка Футбола".
Читайте выдержки из интервью Евгения Фролова Сергею Егорову:
Фролов: Как можно доверять РПЦ? Они у президента помощи просят — пожертвований, видите ли, им мало стало
Фролов: я знаю, что многие места в Москве работают для своих. Никакого коронавируса для них нет
Фролов: правительству на народ наплевать. Мы нужны как рабы, у тебя нет никаких прав и свобод
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"Крылья" хотели оштрафовать Фролова за разнос власти и сами попали под огонь критики. Слово "штраф" из заявления убрали
"Очень ценю". Фролов поблагодарил болельщиков за поддержку после скандального интервью
Голкипер "Крыльев Советов" Евгений Фролов поблагодарил болельщиков за поддержку после своего скандального интервью о политике.
Фото: Getty Images
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