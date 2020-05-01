Клубный врач вместе с братом работает дежурным доктором в московском Центре оториноларингологии ФМБА, который временно переоборудован в клинику для больных коронавирусом.
При этом Карлицкий параллельно выполняет свои обязанности в "Локомотиве".
- Клуб знает, что я делаю. Все активно меня поддерживают — от руководства до игроков. Мы все равно на карантине, тренировок нет. Я с футболистами напрямую не контактирую, общаюсь только по телефону.
Почему пошел работать? Нужны руки, поэтому вместе с братом приняли такое решение. Он у меня тоже врач — олимпийской сборной по пляжному волейболу.
Что-то за это заплатят, но мы даже не в курсе, сколько получим. Деньги для нас были не главным фактором. Мы могли бы сидеть дома, но устали. Ничего пафосного в этом нет, - приводит "РБ-Спорт" слова врача.
Отметим, что в России на данный момент уже более сотни тысяч заболевших коронавирусом. В мире число подтвержденных диагнозов превысило три миллиона.
"Мы могли бы сидеть дома, но устали". Врач "Локомотива" работает в клинике для больных коронавирусом
Врач "Локомотива" Никита Карлицкий по своей инициативе помогает заболевшим в период пандемии.
Фото: Sport24
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