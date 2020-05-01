— Мы его отстранили от тренировок на полгода. Мы считали, что он очень быстро вырос, его сердце не справляется. Хотели дать время, чтобы оно устаканилось. За этим нужно было следить. И думаю, следили. Но произошедшее — большая трагедия для всех! Очень соболезную семье, жене и всем близким.
Где-то не уследили? Не обязательно так. Я не могу об этом говорить, потому что не видела результатов. Когда мы им занимались, я смотрела все заключения врачей. Тогда было понятно, что парню надо дать перерыв. А сейчас сложилась очень тяжелая ситуация, — рассказала Смородская в интервью "РБ-Спорту".
63-летний Смородская с 2010 по 2016 год была президентом "Локомотива".
22-летнего Самохвалова не стало в апреле 2020 года. Он вышел на пробежку возле своего дома, во время которой ему стало плохо. Врачи не смогли спасти жизнь футболиста.
Смородская — о смерти Самохвалова: мы его отстранили от тренировок на полгода. Мы считали, что он очень быстро вырос, его сердце не справляется
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала смерть воспитанника клуба Иннокентия Самохвалова.
Фото: ФК "Локомотив
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