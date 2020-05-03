- Выделил бы Жиго, и, конечно, Джикию. Иванович — глыба. Отмечу и Ракицкого, который обладает великолепным длинным пасом.
В России сейчас очень много качественных футболистов. В последнее время уровень чемпионата явно вырос, - приводит слова игрока Sport24.
В текущем сезоне РПЛ Ароян провел 17 матчей, забил гол и сделал результативную передачу.
"Урал" после 22-х туров занимает десятое место.
"Выделил бы Жиго, и, конечно, Джикию". Ароян ответил на вопрос, кто самый сильный защитник в РПЛ
Защитник "Урала" Вараздат Ароян выделил сильнейших игроков обороны в российском чемпионате.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!