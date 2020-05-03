Шалимов не стал комментировать свои слова о "дармоедах"

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов выложил обращение к подписчикам в инстаграме, в котором тренер допустил несколько резких выражений.
Фото: Sportbox
Текст обращения Шалимова вы можете прочитать тут:

Шалимов: если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то ради чего вам помогать?

Журналисты попытались взять комментарий у тренера по этому поводу.

- Мой пост в Instagram произвел немалый резонанс? Ну вы же футбольное издание. Зачем я буду говорить на эту тему? Кто не понял мой пост, пусть гадает сидит.

Люди не виноваты, что остались без работы? Все, давайте не будем. Или про футбол или не будем говорить, - приводит слова Шалимова СЭ.

Напомним, Российская Премьер-лига приостановлена после 22-ух туров как минимум до 31 мая из-за коронавируса. Общее количество подтвержденных случаев в России превысило 134 тысячи человек. 16 639 из них — выздоровели, 1 280 — умерло.


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Теги: Шалимов Ахмат Коронавирус
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