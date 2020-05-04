Об этом сообщает АСТ-54.
- Хочется выразить огромную благодарность всем медикам, которые обеспечивают здоровье каждого из нас, - прокомментировал свой поступок футболист.
Отметим, что Рыков является воспитанником новосибирского футбола. В текущем сезоне Рыков провел 13 матчей в рамках РПЛ.
На сегодняшний день в мире зафиксировано около трех с половиной миллионов заражений коронавирусом. В России эта отметка почти достигла 150-ти тысяч.
Рыков организовал бесплатное питание для новосибирских медиков
Защитник "Динамо" Владимир Рыков оплатил ежедневную доставку обедов для персонала новосибирской Городской клинической больницы №11 на протяжении десяти дней.
Фото: "Чемпионат"
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