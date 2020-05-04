Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, Жиго даже не знал о подобной возможности.
Ранее агент Марко Трабукки публично рассуждал на тему того, что Жиго мог быть стать россиянином.
Всего французский защитник провел за красно-белых 37 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
Жиго не планирует получать гражданство РФ
Игрок "Спартака" Самюэль Жиго не намерен получать российское гражданства ради выступлений за сборную России.
Фото: Rusfootball.info
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