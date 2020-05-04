"Я летал на Гоа: там по дороге из аэропорта до отеля проезжаешь трущобы, чувствуется, что с канализацией там не все в порядке. Я был в шоке от того, как живут люди, и при этом они в хорошем настроении и ни о чем не жалеют. Хотя дома сделаны из подручных материалов: что под руку попалось, поставили друг на дружку, и получилось укрытие от дождя.
Еще гид рассказывал, что нельзя умывать лицо водой из-под крана, надо лить на лицо водой из бутылки", — сказал Кучаев в интервью ютуб-каналу "Один дома".
В нынешнем сезоне на счету Константина Кучаева две результативные передачи в 27-ми матчах за ЦСКА во всех турнирах. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2023-го года. Transfermarkt оценивает 22-летнего полузащитника в 2,3 миллиона евро.
ЦСКА после 22-х туров располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Виктора Гончаренко набрали 36 очков.
В настоящий момент чемпионат России по футболу приостановлен до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
Кучаев: я в шоке от того, как живут люди на Гоа, но они ни о чем не жалеют
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о своей поездке на Гоа.
Фото: ПФК ЦСКА
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