Напомним, что вчера главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов прокомментировал просьбы людей к государству поддержать их в период нерабочих дней и самоизоляции.
Шалимов: если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то ради чего вам помогать?
"Вполне возможно, Шалимов просто неправильно сформулировал свою мысль. Но получилось как получилось. Мне кажется, если он удалил видео, значит, признал, что не совсем точно передал свою мысль. Сейчас складывается непростая ситуация и далеко не у всех есть возможность зарабатывать. Отсюда и критика.
Конечно, увольнять надо за что-то другое. Кроме того, не знаю, какие санкции может применить РФС в данном случае. Но думаю, что это делать и не нужно. Да, можно обсудить, но не более того. Другое дело, что в контракте у каждого тренера или футболиста прописаны ограничения относительно публичных высказываний", — цитирует Гаджиева "RT на русском".
Позже наставник "Ахмата" перевёл свои слова в шутку и удалил своё сообщение.
Шалимов - о словах про дармоедов: людям нужно дружить с юмором! Я имел в виду своих футболистов
"Ахмат" после 22-х туров занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. В настоящий момент наш чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Гаджиев: возможно, Шалимов неправильно сформулировал свою мысль
Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал высказывание наставника "Ахмата" Игоря Шалимова о "ноющих" россиянах, требующих помощи у государства.
Фото: Getty Images
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