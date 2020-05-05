Мамаев: мы с Кокориным не собираемся держаться друг от друга подальше. Чего бояться?

Хавбек "Ростова" Павел Мамаев рассказал о сделанных выводах после истории с Александром Кокориным.
Фото: ФК "Ростов"
Напомним, что осенью 2018 года в результате серии драк в Москве Мамаев и Кокорин попали под суд и провели сначала в СИЗО, а потом и в колонии в общей сложности год.

- Мы с Кокориным не собираемся держаться друг от друга подальше. В разговорах между собой сделали определённые выводы. Мы сами в это вляпались, никто никого не винил. Не было такого, что я хороший, а ты плохой.

Не боюсь сходить с Сашей в ресторан. Чего бояться? - сказал Мамаев в интервью Тине Канделаки.

Мамаев: до перехода в "Ростов" у меня была возможность перейти в московский клуб, но карьера важнее

Мамаев: до перехода в "Ростов" у меня была возможность перейти в московский клуб, но карьера важнее


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Теги: Мамаев Кокорин Ростов
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