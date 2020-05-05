Глушаков составил идеальную сборную "Спартака". Себя он оставил в запасе

- Это Егор Ильич. Это легенда. Это история большая. Сколько он забивал, сколько он сделал для "Спартака". Я отойду в запас, это будет правильно и справедливо, — сказал Глушаков в эфире Матч ТВ.
Денис Глушаков играл за "Спартак" с 2013 по 2019. С красно-белыми российский полузащитник стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. Глушаков провёл 173 матча за московский клуб, в которых забил 23 гола и отдал 10 результативных передач.
С лета 2019-го Глушаков выступает за грозненский "Ахмат", подписав контракт на один сезон. За новый клуб полузащитник провел 17 матчей в РПЛ и забил 2 гола.